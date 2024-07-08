Успіхи ВМС ЗСУ не зупиняються лише на цьому. Кропітка та систематична робота має справді дивовижні результати для країни, яка не має флоту. Детальніше про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Україна зачищає море від росіян

За відсутності власного флоту Україна робить неймовірну роботу, знищуючи ворожий флот. Вже більш ніж рік російські кораблі не заходять у північно-західну частину Чорного моря.

Ця робота справді почалася з 2022 року. Один з ідеологів путінського режиму якось сказав, що хто володіє островом Зміїним – той володіє Чорним морем. Село Біле, острів Зміїний звільнили 30 червня 2022 року. Ми тоді прекрасно розуміли, що буде йти рух по морю і зона так званої "СВО" скорочуватиметься. Так і відбулося,

– наголосив Сергій Братчук.

Вже на сьогодні можна стверджувати про стабільну роботу експортних коридорів завдяки Військово-морським Силам ЗСУ.

"Це не просто коридор, який від початку саботували росіяни. Серйозні загрози були раніше та залишаються й досі. Але загалом безпекова ситуація показує, що північно-західна частина моря зараз звільнена від ворога", – підкреслив Братчук.

Щобільше, зараз уже Болгарія, Туреччина та Румунія долучилися до розмінування Чорного моря задля спільної безпеки. Така робота стала реальною завдяки стабільній безпековій ситуації Чорного моря.

Нова морська стратегія України

Крім того, Сили оборони зробили все для того, аби Севастополь не зміг стати базою Чорноморського флоту. Частину кораблів передислокували до Новоросійська, втім і там флот не затримався надовго, адже морські дрони діставали і туди.

Беззаперечні успіхи у Чорному морі є, хоч загалом битва ще не виграна. Ми теж є без завищених очікувань, попереду ще багато роботи. А все ж знищується ворожа "парасолька" ППО в Криму, очищається Чорне море. Тепер ще треба не забувати про Азовське море, його також треба зачистити від ворога. Перспектива військово-морської стратегії буде оновленою, новою,

– зазначив Братчук.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський напередодні анонсував Українську морську стратегію, яку незабаром має затвердити РНБО. Глава держави пояснив, що ця стратегія закріпить українські інтереси, врахує нові технологічні можливості нашої держави та нові відносини з партнерами.