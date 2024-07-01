Це перша спільна акція країн Чорноморського басейну після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Метою операції є усунення мін, що дрейфують у морі через війну.

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Що відомо про ініціативу Туреччини

Видання повідомляє, що від 1 липня Туреччина, Болгарія та Румунія розпочали спільний пошук та знешкодження мін у Чорному морі. Ініціатором розмінування виступила Туреччина.

Метою операції є усунення мін, що дрейфують у певних районах Чорного моря через війну. Таке розмінування є важливим кроком для забезпечення безпечного транспортування зерна з українських портів.

У виданні зазначають, що минулого року російський ракетний удар поблизу ключового українського порту Одеса призвів до ураження комерційного судна, внаслідок чого загинув лоцман і кілька людей на борту були поранені.

Також у листопаді 2023 року судно, орендоване сільськогосподарським гігантом Cargill, постраждало від вибуху під час виходу з українського порту в Чорному морі.

У березні 2024 року Україна заявила, що експорт з її чорноморських портів майже повернувся до довоєнних обсягів після неодноразових атак Росії. Проте порти навколо Одеси все ще часто зазнають ударів з боку російських військ, що продовжують порушувати операційну діяльність.