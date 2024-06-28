Наразі у бухті Новоросійська відмічають найменшу кількість кораблів Чорноморського флоту Росії за весь час спостережень. Про це повідомили джерела 24 Каналу.

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Встановили "від'ємний" рекорд

Так, біля причалів немає жодного ракетоносія. Натомість у бухті перебувають:

один великий десантний корабель проекту 775;

ВДК проекту "Іван Грен";

2 малих ракетних кораблів на повітряній подушці проекту "Сивуч".

Решта кораблів, які залишилися у чорноморського флоту окупантів, найімовірніше, перебуває в Азовському морі, а ракетоносії могли бути виведені в Чорне море для запусків "Калібрів" минулої ночі, 27 червня.

Раніше моніторингова група "Кримський вітер" повідомляла, що більшість ракетоносіїв було виведено з порту Новоросійська. Очевидно, що не у Крим через високу загрозу ударів ракетами і дронами. Військовий експерт припустив, що, ймовірно, ворог ховає свої носії "Калібрів" в якихось невеличких бухтах для того, щоб просто не утворювати великого скупчення і не створювати можливості для ударів балістичними ракетами або величезною боєголовкою. Противник розпорошив свої судна, аби їх приховати.

Нагадаємо, що у ВМС України назвали цифру уражених за понад 2 роки війни кораблів. Йдеться про 28 суден, як знищених, так і пошкоджених. Це третина всього флоту окупантів.