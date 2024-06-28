В бухте Новороссийска отмечают наименьшее количество кораблей Черноморского флота России за все время наблюдений. Об этом сообщили источники 24 Канала.

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Установили "отрицательный" рекорд

Так, у причалов нет ни одного ракетоносителя. В бухте находятся:

один большой десантный корабль проекта 775;

ВДК проекта "Иван Грен";

2 малых ракетных корабля на воздушной подушке проекта "Сывуч".

Остальные корабли, оставшиеся у черноморского флота оккупантов, вероятнее всего, находятся в Азовском море, а ракетоносители могли быть выведены в Черное море для запусков "Калибров" минувшей ночью, 27 июня.

Ранее мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщала, что большинство ракетоносителей было выведено из порта Новороссийска. Очевидно, что не в Крым из-за высокой угрозы ударов ракетами и дронами. Военный эксперт предположил, что, вероятно, враг прячет свои носители "Калибров" в каких-то небольших бухтах для того, чтобы просто не образовывать большого скопления и не создавать возможности для ударов баллистическими ракетами или огромной боеголовкой. Противник распылил свои суда, чтобы их скрыть.

Напомним, что в ВМС Украины назвали цифру пораженных за более чем 2 года войны кораблей. Речь идет о 28 судах, как уничтоженных, так и поврежденных. Это треть всего флота оккупантов.