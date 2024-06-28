Командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдула" в эфире Radio NV рассказал, что угроза от россиян есть. Ведь Россия имеет резервы, которые может перебросить в любой момент, пишет 24 Канал.

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Какие потери россиян, по сравнению с ВСУ

Николай Волохов рассказал, что сейчас ситуация напряженная, а угроза постоянно растет.

По словам военного, враг может себе позволить одновременно и концентрировать силы, то есть накапливать, и проверять наш фронт на прочность, что враги пытаются делать чуть ли не ежедневно.

Из хороших новостей: Третья отдельная штурмовая бригада наносит невероятные потери. Коэффициент потерь просто невероятно большой и на нашей стороне. Враг применяет целые роты для штурма наших позиций и эти целые роты очень успешно утилизируются, превращаются в... Хотел сказать, что как-то улучшают качество почвы, но я в этом немного сомневаюсь. Возможно, потом их придется отсюда убирать. Я не аграрий, мне трудно об этом говорить,

– заявил военный.

По его словам, в России армия более массированная, однако у оккупантов с мотивацией все иначе. То есть есть соотношение потерь армии врага к нашей.

"Поэтому мы достигаем коэффициента, который превышает 10:1. Чтобы на одного нашего раненого было 10 их раненых, больше, чем 10, иногда доходит до 20 – 30. Относительно погибших – то же", – рассказал Николай Волохов.

По словам военного, на определенном участке это может быть 10 человек или один, но очень важный. В частности, если погиб российский офицер и все пошло наперекосяк, и они не могут реализовать план.

Командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады объяснил, что много потерь у противника – это столько, сколько мешает врагу реализовывать его план.

"Если вы нанесли врагу такие потери, что он забился в блиндаже, в свой укрепрайон и не имеет желания на вас дергаться, то это, видимо, достаточные потери, их можно назвать для врага большими", – объяснил боец.

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Кстати, издание NYT написало, что Россия в мае 2024 года ежедневно теряла более 1000 солдат убитыми и ранеными. Это связано с повторным наступлением врагов на севере Харьковской области.

По данным иностранных журналистов, Россия параллельно ежемесячно призывает 25 – 30 тысяч солдат, то есть столько, сколько и теряет.