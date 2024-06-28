Командир підрозділу Terra у складі Третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов з позивним "Абдула" в ефірі Radio NV розповів, що загроза від росіян є. Адже Росія має резерви, які може перекинути в будь-який момент, пише 24 Канал.

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Які втрати росіян, порівняно із ЗСУ

Микола Волохов розповів, що наразі ситуація напружена, а загроза постійно зростає.

За словами військового, ворог може собі дозволити одночасно і концентрувати сили, тобто накопичувати, й перевіряти наш фронт на міцність, що вороги намагаються робити ледве не щодня.

З гарних новин: Третя окрема штурмова бригада завдає неймовірних втрат. Коефіцієнт втрат просто неймовірно великий і на нашому боці. Ворог застосовує цілі роти для штурму наших позицій і ці цілі роти дуже успішно утилізуються, перетворюються на… Хотів сказати, що якось покращують якість ґрунту, але я в цьому трохи сумніваюся. Можливо, потім їх доведеться звідси прибирати. Я не аграрій, мені важко про це говорити,

– заявив військовий.

За його словами, у Росії армія масованіша, проте в окупантів з мотивацією все інакше. Тобто є співвідношення втрат армії ворога до нашої.

"Тому ми досягаємо коефіцієнта, який перевищує 10:1. Щоби на одного нашого пораненого було 10 їхніх поранених, більше, ніж 10, іноді доходить до 20 – 30. Щодо загиблих – те ж", – розповів Микола Волохов.

За словами військового, на певній ділянці це може бути 10 людей або один, але дуже важливий. Зокрема, якщо загинув російський офіцер і все пішло шкереберть, і вони не можуть реалізувати план.

Командир підрозділу Terra у складі Третьої окремої штурмової бригади пояснив, що багато втрат у противника – це стільки, скільки заважає ворогу реалізовувати його план.

"Якщо ви завдали ворогу таких втрат, що він забився у бліндажі, у свій укріпрайон і не має бажання на вас смикатися, то це, мабуть, достатні втрати, їх можна назвати для ворога великими", – пояснив боєць.

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До речі, видання NYT написало, що Росія у травні 2024 року щодня втрачала понад 1000 солдатів убитими та пораненими. Це пов'язано із повторним наступом ворогів на півночі Харківської області.

За даними іноземних журналістів, Росія паралельно щомісяця призиває 25 – 30 тисяч солдатів, тобто стільки, скільки й втрачає.