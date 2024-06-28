Коли ворог розпочинав свій цьогорічний "похід" на Харківщині, то він, вочевидь, сподівався, що йому вдасться створити буферну зону на півночі області або навіть захопити Харків. Однак цього не сталося. Вже майже два місяці минуло з того, часу, як противник застряг у Вовчанську лише за кілька кілометрів на південь від російсько-українського кордону.

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Росія втратила елітну бригаду

А зараз стало відомо, що українські військові розбили елітну російську повітряно-десантну бригаду, яка облаштувалася у районі Вовчанська три тижні тому.

Так, телеграм-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що "вся 83-я повітряно-десантна бригада терміново відводиться в тил для відновлення боєздатності". Зазначається, що в окупантів багато втрат, через які вони не можуть далі воювати. Крім того, чимало у ворога – 500-тих, тобто тих, хто залишив зброю.

У ЗМІ наголошують, що коли ця інформація підтвердиться, то можна буде говорити, що нове російське північне угруповання військ, яке включає близько 7 полків і бригад, зазнало серйозної втрати. Ці втрати можуть ще зрости, адже вцілілі з батальйону – йдеться про сотні солдатів – уже два тижні заблоковані на хімічному заводі в центрі Вовчанська. Вони не зможуть довго протриматися, адже українська авіація закидує завод бомбами, перетворюючи його на руїни.

Довідка: Станом на 28 червня на Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом, за добу відбулося 4 бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.