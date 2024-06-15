Під час повторного наступу на Харківщину Росія зосередила на півночі області близько 40 тисяч бійців. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що приблизно таку саму кількість мав ворог, наступаючи на Київ у лютому 2022 року.

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Як можуть розгортатися події у Вовчанську

На півночі Харківщини російські солдати постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення кількості поранених та загиблих. Можемо пригадати, що під час наступу на Київ у лютому 2022 року окупанти просувалися дуже швидко.

Ворог опинився буквально в передмістях нашої столиці за кілька днів, але цього разу у росіян нічого не вийшло.

Намагаючись діяти за певними алгоритмами 2022 року, вони самі загнали себе у пастку. Вовчанський агрегатний завод – це один з елементів цієї пастки. Я думаю, що російські військовослужбовці, які там перебувають, скоріше за все приречені,

– підкреслив Владислав Селезньов.

Українські артилеристи вже мають боєприпаси та працюють дуже вправно у цілодобовому режимі. Тому шанси вижити в окупантів дуже примарні. Єдина можливість – здатися в полон.

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"Щодо інших російських солдатів, то також маю для них погану новину. Постачання артилерійських боєприпасів тільки зростатиме. Нарешті почнуть надходити перші партії снарядів у межах чеської ініціативи", – додав військовий експерт.

Тож у наших артилеристів значно побільшає бойової роботи, а в росіян зростуть втрати. Для України це дуже важливо, бо чим більше втрат зазнаватиме ворог, тим потужнішою буде переговорна позиція України.

Ба більше, ми знаємо чітку заяву української влади, що переговорам має передувати повне звільнення від ворожої присутності всіх територій нашої країни.

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