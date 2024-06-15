Во время повторного наступления на Харьковскую область Россия сосредоточила на севере области около 40 тысяч бойцов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что примерно такое же количество имел враг, наступая на Киев в феврале 2022 года.

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Как могут разворачиваться события в Волчанске

На севере Харьковщины российские солдаты постоянно подвергаются обстрелам, что приводит к увеличению количества раненых и погибших. Можем вспомнить, что во время наступления на Киев в феврале 2022 года оккупанты продвигались очень быстро.

Враг оказался буквально в пригородах нашей столицы за несколько дней, но на этот раз у россиян ничего не получилось.

Пытаясь действовать по определенным алгоритмам 2022 года, они сами загнали себя в ловушку. Волчанский агрегатный завод – это один из элементов этой ловушки. Я думаю, что российские военнослужащие, которые там находятся, скорее всего обречены,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Украинские артиллеристы уже имеют боеприпасы и работают очень ловко в круглосуточном режиме. Поэтому шансы выжить в оккупантов очень призрачные. Единственная возможность – сдаться в плен.

Ситуация в Волчанске: смотрите на карте

"Что касается других российских солдат, то также имею для них плохую новость. Поставки артиллерийских боеприпасов будут только расти. Наконец начнут поступать первые партии снарядов в рамках чешской инициативы", – добавил военный эксперт.

Поэтому у наших артиллеристов значительно увеличится боевой работы, а у россиян вырастут потери. Для Украины это очень важно, потому что чем больше потерь будет нести враг, тем мощнее будет переговорная позиция Украины.

Более того, мы знаем четкое заявление украинской власти, что переговорам должно предшествовать полное освобождение от вражеского присутствия всех территорий нашей страны.

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