Об этом во время общения с журналистами рассказал чиновник НАТО на условиях анонимности. В то же время он отметил, что России не удалось достичь поставленных целей – наступление остановилось.

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Потери россиян

Чиновник НАТО заявил о высоком уровне потерь российских войск во время наступления в Харьковской области.

Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой,

– указал он.

В то же время чиновник НАТО уточнил, что речь идет именно о погибших военных. В то же время он отметил, что Россия так и не смогла создать буферную зону, о которой рассказывал Владимир Путин. Фронт в этом регионе стабилизировался, а подконтрольные России территории являются фрагментированными.

"Таким образом, в конечном итоге, победы России на этом направлении будут ограниченными", – добавил он.

Наступление россиян в Харьковской области