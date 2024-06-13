Кроме того, Остин также отметил, что увидел стабилизацию участка фронта на севере Харьковской области, где российские солдаты с начала мая пытались проводить свое наступление.
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Остин рассказал о последствиях разрешений ударов Украине по России
Глава Пентагона отметил, что сейчас он видит замедление движения россиян на севере Харьковской области. В то же время он напомнил, что еще несколько недель назад были опасения возможного значительного прорыва российских оккупантов.
Я не думаю, что мы увидим это (наступление россиян на севере Харьковской области – 24 Канал) в будущем,
– сказал министр обороны США.
Остин также высказал мнение, что в будущем можно будет увидеть постепенные успехи украинской армии, а также деоккупацию территории, которую во время наступления захватили россияне.
Глава Пентагона также отметил, что украинские военные используют переданное западными партнерами оружие "с пользой".
"Украинцы сделали много для укрепления своих оборонительных позиций и хорошо используют оружие и боеприпасы, которые им предоставили. И все это будет продолжать поступать. Поэтому, на мой взгляд, впоследствии они станут сильнее", – рассказал глава Минобороны США.
Почему наступление россиян в Харьковской области остановилось
- По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна, за последние недели ситуация в Харьковской области стабилизировалась. По словам топ-офицера США, это произошло благодаря тому, что украинская сторона эффективно выстроила оборонительные линии в этом регионе.
- Однако, генерал отметил, что российское наступление в Харьковской области заставляет Украину перебрасывать часть сил с других направлений. Это, по его мнению, несколько растягивает оборону наших защитников.
- Браун добавил, что сейчас украинская сторона достаточно хорошо удерживает оборонительные рубежи в Харьковськой области. В то же время россияне не имеют достаточно сил, чтобы прорвать этот участок фронта пока.
- Ранее представитель Министерства обороны США Патрик Райдер отметил, что в Пентагоне признают, что еще многое предстоит сделать, чтобы доставить украинцам необходимую помощь для улучшения ситуации на фронте. Но в министерстве будут продолжать работать над этим.