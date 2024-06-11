ВСУ продолжают удерживать линию фронта

Об этом заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге. Отвечая на вопрос, влияет ли поступление американской помощи на ситуацию на передовой, он ответил утвердительно.

Смотрите также "Очень полезен": Остин рассказал, что даст разрешение на удары по России американским оружием

Я думаю, что тот факт, что россияне действительно замедлили продвижение под Харьковом, свидетельствует о том, что, во-первых, украинцы могут продолжать удерживать линию фронта, и, во-вторых, что эта помощь доходит до них,

– сообщил Райдер.

При этом представитель отметил, что в Пентагоне признают, что еще многое надо сделать для того, чтобы "доставить им украинцам такую необходимую помощь", но они будут продолжать работать над этим.

Военная помощь от США