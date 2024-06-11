ЗСУ родовжують утримувати лінію фронту

Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрик Райдер на брифінгу. Відповідаючи на питання, чи впливає надходження американської допомоги на ситуацію на передовій, він відповів ствердно.

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Я думаю, що той факт, що росіяни дійсно сповільнили просування під Харковом, свідчить про те, що, по-перше, українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту, і, по-друге, що ця допомога доходить до них,

– повідомив Райдер.

При цьому речник зазначив, що у Пентагоні визнають, що ще багато чого треба зробити для того, щоб "доставити їм українцям таку необхідну допомогу", але вони будуть продовжувати працювати над цим.

Військова допомога від США