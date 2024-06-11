ЗСУ родовжують утримувати лінію фронту
Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрик Райдер на брифінгу. Відповідаючи на питання, чи впливає надходження американської допомоги на ситуацію на передовій, він відповів ствердно.
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Я думаю, що той факт, що росіяни дійсно сповільнили просування під Харковом, свідчить про те, що, по-перше, українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту, і, по-друге, що ця допомога доходить до них,
– повідомив Райдер.
При цьому речник зазначив, що у Пентагоні визнають, що ще багато чого треба зробити для того, щоб "доставити їм українцям таку необхідну допомогу", але вони будуть продовжувати працювати над цим.
Військова допомога від США
- 9 червня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що українці використали дозвіл бити американською зброєю по території Росії біля кордону, й імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився.
- 1 червня президент США Джо Байден під час зустрічі із главою України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги. Мова про озброєння на суму 225 мільйонів доларів. У Пентагоні оголосили, що у новий пакет зокрема увійдуть ракети до ЗРК Hawk, боєприпаси для HIMARS, 155 мм гаубиці та артснаряди.