США запевняють, що вони на боці України. Байден вибачився за затримку в постачанні зброї і оголосив про новий пакет підтримки 7 червня. Зброєю, яка увійшла до нього, можна бити по території Росії.

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Міністр оборони США пояснив деталі дозволу бити по Росії

Що ми зробили, то це надали Україні можливість протистояти вогню, стріляти у відповідь по тих російських військах, які стріляють по них, і мати можливість виводити з ладу їхні артилерійські батареї, коли ті стріляють по українцях,

– сказав Остін.

Він переконаний, що нова політика, яка дозволяє українським військовим завдавати обмежених ударів усередині Росії американськими боєприпасами, буде "дуже, дуже корисною для українців у майбутньому". І запевнив, що у США є сильна підтримка нашої держави, хоч і в Конгресі були протиріччя щодо виділення допомоги Україні.

Остін навіть сказав: "був упевнений, що все станеться все правильно". І Конгрес знайшов можливість підтримати Україну.

Глава Пентагону додав: жертви, які принесли солдати під час Другої світової, не мають бути забуті. Він говорив із журналістами з Нормандії, тож провів паралелі з сьогоденням, як і багато політиків у ці дні.

Міжнародний порядок, заснований на правилах, з'явився після Другої світової. Але Росія намагається зруйнувати його, тому світ має діяти.

Що відбувається в Нормандії 6 – 7 червня

Байден теж порівняв Путіна з Гітлером, мовляв, обидва не зупинялися, доки їх не перемогли. Він назвав пляжі Нормандії, де хоробрі солдати висадилися багато років тому, священними. Дати Путіну перемогти сьогодні – означає вклонитися диктатору та забути події, які відбулися на пляжі Омаха. Американський лідер указав на ветеранів у залі та сказав: вони знали, що можуть померти будь-якої миті, та все ж не злякалися.

Один з ветеранів ушанував Володимира Зеленського, назвавши його рятівником світу та героєм. Він навіть хотів поцілувати руку президентові, та український лідер не дозволив.

Журналісти 24 Каналу написали велику статтю щодо того, чи можуть повторитися події 80-річної давнини і чи може Європа відкрити другий фронт. Прочитати її можна тут.