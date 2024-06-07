Про пакет допомоги Байден оголосив під час зустрічі з Зеленським у Парижі. Світові лідери відзначають день висадки союзників у Нормандії.

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Що відомо про нову допомогу від США

Президент Байден і президент Зеленський щойно розпочали свою зустріч тут, у Парижі, разом з міністрами оборони Остіном і Блінкеном. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів, за що Зеленський подякував йому,

– сказано в повідомленні кореспондентки CNN.

Поки немає офіційних даних, що саме увійде в новий пакет, але АР повідомило, що мова про боєприпаси для HIMARS, ракети для систем HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4 та мінометні системи та артилерійські снаряди.

Про те, що Байден може оголосити новий пакет допомоги, раніше говорили джерела AP 6 червня. Україна може використовувати зброю, щоб завдати ударів по Росії. Передбачається, що таким чином наша держава зможе захистити Харків і область.

Також Байден уперше публічно вибачився за затримку з постачанням зброї, унаслідок чого Росія змогла здобути перевагу на полі бою.