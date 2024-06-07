Раніше була інформація, що найімовірніше, вони обговорюватимуть пришвидшення навчання українських пілотів на F-16. Також розмова скоріш за все стосуватиметься безпекової угоди та дозволу на удари по території Росії.
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Зустріч Зеленського та Байдена
Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден нарешті зустрілися у Парижі. Уже з'явилося відповідне фото розмови лідерів. Також у переговорах беруть участь міністр оборони США Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен.
Володимир Зеленський та Джо Байден у Парижі / фото Укрінформ
Стало відомо, що Джо Байден під час зустрічі оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів.
Репортер Білого дому Сеунг Мін Кім зазначила, що Байден попросив вибачення за багатомісячну затримку зі схваленням допомоги для нашої держави. Проте він зазначив, що США "все ще в справі".
Візит Зеленського до Франції
- Вдень 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції. Цей візит приурочено до святкування дня висадки союзників у Нормандії.
- На час візиту у Францію у Володимира Зеленського запланована низка зустрічей з світовими лідерами. Зокрема, ЗМІ писали, що президент України з Еммануелем Макроном можуть підписати дві угоди на 650 мільйонів євро.
- Уже відомо про перші результати поїздки. Так, президент Франції заявив про бажання, аби його країна підготувала бригаду для ЗСУ. Мовиться про іноземних військових, які забезпечуватимуть навчання та спорядження українських солдатів. Про участь французьких військових у війні проти Росії наразі не мовиться. Однак Макрон натякнув, що це все ще можливо.
- Також Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні літаків Mirage 2000 в рамках нової військової допомоги. За його словами, програму з навчання пілотів буде запущено вже 7 червня. На підготовку пілотів піде 5 – 6 місяців. Макрон прогнозує, що літаки надійдуть до кінця поточного року.