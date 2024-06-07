Видання посилається на анонімних офіційних осіб США. При цьому зазначають, що новий пакет допомоги, про який не було оголошено публічно, але про це писали деякі ЗМІ, усе ще обговорюють.
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Озброєння із нового американського пакета Сили оборони України зможуть використати для завдання ударів по "загрозам всередині Росії, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу", – ідеться у статті.
Що увійде у пакет допомоги
- боєприпаси для HIMARS,
- мінометні системи,
- артилерійські снаряди, зокрема 155-мм для гаубиць,
- ракети для системи протиповітряної оборони HAWK,
- зенітні ракети Stinger,
- протитанкові системи Javelin і AT-4,
- бронетехніка,
- патрульні катери,
- та "широкий спектр іншого, включаючі запасні частини та обладнання.
Можна використовувати для ударів по Росії
Згідно з новою директивою США, Україна може використовувати американську зброю для ударів по Росії, якщо на цих територіях "сили атакують або готуються до нападу".
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Проте таке зняття "табу" з боку Вашингтона для Києва не стосується використання ATACMS, які були надані США, або ракет великої дальності та інших боєприпасів для завдання "наступальних" ударів усередині Росії.
Україна отримала дозвіл бити американською зброєю: головне
- Білий дім підтвердив, що Україна має дозвіл бити американською зброєю по Росії. Обмеження зняли не лише для територій поблизу Харківщини, але і всього регіону на Півночі, де окупанти обстрілюють Україну.
- Кремлівський диктатор Володимир Путін уже панікує через можливі удари західною зброєю по території Росії, а тому погрожує союзникам України, мовляв, ці дії – постійна ескалація, яка може привести до серйозних наслідків в Європі.