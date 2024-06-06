Деталей про те, коли саме оголосять пакет допомоги, наразі немає. Проте Reuters із посиланням на неназвані джерела припускають, що це станется вже 6 або 7 червня.

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Пакет допомоги від США

Про підготовку пакету допомоги стало відомо в переддень планів Байдена зустрітися з Володимиром Зеленським. Президенти України та США зустрінуться на урочистостях на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Сума військової допомоги може скласти 225 мільйонів доларів.

Минулий пакет військової допомоги Україні США оголосили 24 травня. Тоді Вашингтон повідомив про чергову програму підтримки України на суму у 275 мільйонів доларів. Стало відомо, що США планують передати ЗСУ ракети для HIMARS, снаряди до артилерії, протитанкове обладнання та іншу зброю.

Пакет військової допомоги був п'ятим після того, як Байден підписав закон про фінансування додаткових потреб національної безпеки США

Раніше Салліван анонсував надання допомоги

5 червня радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що США найближчими тижнями оголосять про надання Україні нового пакета військової допомоги.

Думаю, найближчими тижнями ви можете очікувати оголошення про подальше постачання важливих можливостей Україні,

– сказав він на пресконференції.

Наразі невідомо, що саме увійде до пакету військової допомоги.