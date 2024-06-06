Деталей о том, когда именно объявят пакет помощи, пока нет. Однако Reuters со ссылкой на неназванные источники предполагают, что это произойдет уже 6 или 7 июня.

Читайте также "Мы только защищались": Путин пригрозил ударами по странам Запада из-за помощи Украине

Пакет помощи от США

О подготовке пакета помощи стало известно в канун планов Байдена встретиться с Владимиром Зеленским. Президенты Украины и США встретятся на торжествах в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Сумма военной помощи может составить 225 миллионов долларов.

Прошлый пакет военной помощи Украине США объявили 24 мая. Тогда Вашингтон сообщил об очередной программе поддержки Украины на сумму в 275 миллионов долларов. Стало известно, что США планируют передать ВСУ ракеты для HIMARS, снаряды к артиллерии, противотанковое оборудование и другое оружие.

Пакет военной помощи был пятым после того, как Байден подписал закон о финансировании дополнительных потребностей национальной безопасности США

Ранее Салливан анонсировал предоставление помощи

5 июня советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США в ближайшие недели объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи Украине.

Думаю, ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейшей поставке важных возможностей Украине,

– сказал он на пресс-конференции.

Пока неизвестно, что именно войдет в пакет военной помощи.