Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции сегодня, информирует 24 Канал.
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"Думаю, ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейшей поставке важных возможностей Украине", – отметил Салливан.
К слову, AFP со ссылкой на советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана сообщило, что президенты Владимир Зеленский и Джо Байден вскоре проведут две встречи – во французской Нормандии и во время саммита G7 в Италии.
Военная помощь от США
- Вооружение и техника, которую Соединенные Штаты Америки выделили в первых двух пакетах помощи по президентским полномочиям Джо Байдена в течение последних недель, уже доставлена на передовую для украинских военных.
- В Белом доме 31 мая сообщили, что Украина имеет разрешение бить американским оружием по России. Это касается территорий, откуда враг атакует Украину и говорится не только о Харьковской области.