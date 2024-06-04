Это заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби во вторник, 4 мая, о чем сообщила корреспондентка украинской службы Голоса Америки Юлия Ярмоленко в соцсети Х (ранее твитер).

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США не запрещали Украине сбивать российские самолеты в воздушном пространстве России

Во вторник, 4 июня, Джон Кирби рассказал, что Соединенные Штаты Америки никогда не запрещали украинским силам сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны-агрессора.

Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в воздушном пространстве Украины. Они могут сбивать самолеты России, которые представляют угрозу, надвигающейся, и делают это с начала войны,

– сказал представитель Белого дома.

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