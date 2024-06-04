Це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі у вівторок, 4 травня, про що повідомила кореспондентка української служби Голосу Америки Юлія Ярмоленко в соцмережі Х (раніше твітер).

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США не забороняли Україні збивати російські літаки в повітряному просторі Росії

У вівторок, 4 червня, Джон Кірбі розповів, що Сполучені Штати Америки ніколи не забороняли українським силам збивати російські літаки в повітряному просторі країни-агресорки.

Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково перебувають у повітряному просторі України. Вони можуть збивати літаки Росії, які становлять загрозу, що насувається, і роблять це з початку війни,

– сказав представник Білого дому.

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