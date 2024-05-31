Про це державній секретар США Ентоні Блінкен сказав на пресконференції.
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Дозвіл бити по Росії
Блінкен розповів, що після початку наступу росіян на Харківщину Україна запросила у США дозвіл на використання американської зброї для ударів по Росії. Це стосується безпосередньо атак на ворожих солдатів, які зосереджені з іншої сторони кордону, тобто атак на військові цілі.
Це дійшло до президента (Джо Байдена – 24 Канал), і, як ви вже чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою,
– сказав держсекретар США.
Він додав, що Сполучені Штати продовжать робити те, що робили – у разі потреби адаптуватися та підлаштовуватися.
Реакція Зеленського
Володимир Зеленський на пресконференції у Швеції заявив, що отримав певний меседж щодо згоди США на удари по російській території.
У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні (31 травня, – 24 Канал) я отримав це повідомлення від моїх військових,
– сказав президент.
Глава держави додав, що не може розкривати подробиць, але хоче "побачити, що відбудеться на практиці".
"Але те, що я бачу, у будь-якому випадку є кроком вперед, до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше. Щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть в населених пунктах біля кордону",
– наголосив Володимир Зеленський.
Які ще країни дозволили використовувати свою зброю
- Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має повне право використовувати зброю, надану Лондоном, для ураження цілей всередині Росії
- Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик також вважає, що не має бути жодних обмежень щодо використання військової техніки, яку надають Україні.
- Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують законів війни.
- Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що союзники мають дозволити Україні "нейтралізовувати військові бази, з яких запускаються ракети".