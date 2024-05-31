Об этом государственной секретарь США Энтони Блинкен сказал на пресс-конференции.
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Разрешение бить по России
Блинкен рассказал, что после начала наступления россиян на Харьковщину Украина запросила у США разрешение на использование американского оружия для ударов по России. Это касается непосредственно атак на вражеских солдат, которые сосредоточены с другой стороны границы, то есть атак на военные цели.
Это дошло до президента (Джо Байдена – 24 Канал), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью,
– сказал госсекретарь США.
Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат делать то, что делали – в случае необходимости адаптироваться и подстраиваться.
Реакция Зеленского
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швеции заявил, что получил определенный месседж о согласии США на удары по российской территории.
У нас был месседж от американской стороны. Рано утром сегодня (31 мая, – 24 Канал) я получил это сообщение от моих военных,
– сказал президент.
Глава государства добавил, что не может раскрывать подробностей, но хочет "увидеть, что произойдет на практике".
"Но то, что я вижу, в любом случае является шагом вперед, к этой цели, которую мы обсуждали ранее. Чтобы сделать возможным для нас защиту наших людей, которые живут в населенных пунктах у границы",
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Какие еще страны разрешили использовать свое оружие
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для поражения целей внутри России
- Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик также считает, что не должно быть никаких ограничений по использованию военной техники, которую предоставляют Украине.
- Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право вести военные действия на территории России, если они не нарушают законов войны.
- Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что союзники должны позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты".