Об этом президент Франции сказал на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом 28 мая во время поездки в Германию.

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Что заявил французский президент

Эммануэль Макрон отправился в Германию с трехдневным государственным визитом. Это стало первой такой поездкой президента Франции за последние 24 года. Во время встречи с Шольцом политики говорили в частности о войне в Украине.

Мы должны позволить им (Украине, – 24 Канал) нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты,

– заявил Макрон.

Политик также подчеркнул, что атаки на Украину осуществляются с территории России.

Однако стоит отметить, что президент Франции не уточнил идет ли речь об ударах оружием, которые передали Украине западные союзники.

Олаф Шольц Шольц также предполагает, что Украина может использовать западное, в частности немецкое, оружие для борьбы с целями в России, если они атакуют.

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