Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от России. По его словам, стоять сегодня на стороне мира означает придавать силу закону.

Смотрите также Макрон раскритиковал Путина за отказ от перемирия во время Олимпиады

Помощь нельзя ослаблять

Также Макрон отметил. что мир означает возможность защитить свои границы и суверенитет.

Мир – это не капитуляция. Мир – это не отказ от принципов,

– объяснил он.

Украина нуждается в поддержке партнеров. В частности, уже неоднократно подчеркивали необходимость средств противовоздушной обороны для обеспечения безопасности городов и артиллерийских боеприпасах.

Макрон заявил, что Путин не готов к миру