Президент Франції Еммануель Макрон застеріг від послаблення підтримки України в її захисті від Росії. За його словами, стояти сьогодні на боці миру означає надавати силу закону.

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Допомогу не можна послаблювати

Також Макрон наголосив. що мир означає можливість захистити свої кордони та суверенітет.

Мир – це не капітуляція. Мир – це не відмова від принципів,

– пояснив він.

Україна потребує підтримки партнерів. Зокрема, вже неодноразово наголошували на необхідності засобів протиповітряної оборони для забезпечення безпеки міст та артилерійських боєприпасах.

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