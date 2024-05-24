Еммануель Макрон розкритикував президента Росії за відмову від перемир'я на час проведення Олімпіади. За його словами, така позиція Путіна свідчить, що він не готовий до перемир'я.

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Путін неодноразово говорив про мир

Макрон наголосив, що саме ця відмова – важливий момент для розуміння, адже досі президент Путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру.

Президент Франції зазначив, що тепер Путін має конкретну пропозицію щодо миру, але відхиляє її.

Тому для всіх у світі зрозуміло, що він вирішив почати свою війну, і він не готовий до миру,

– пояснив він.

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