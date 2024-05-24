Еммануель Макрон розкритикував президента Росії за відмову від перемир'я на час проведення Олімпіади. За його словами, така позиція Путіна свідчить, що він не готовий до перемир'я.
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Путін неодноразово говорив про мир
Макрон наголосив, що саме ця відмова – важливий момент для розуміння, адже досі президент Путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру.
Президент Франції зазначив, що тепер Путін має конкретну пропозицію щодо миру, але відхиляє її.
Тому для всіх у світі зрозуміло, що він вирішив почати свою війну, і він не готовий до миру,
– пояснив він.
У Німеччині закликали Францію прискорити постачання зброї в Україну
- У Німеччині вважають, що Франція повинна прискорити постачання зброї України. Там зазначили про необхідність підкріплювати слова діями. Головна кандидатка від Вільної демократичної партії на майбутніх виборах до ЄС Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн сказала, що Франція виступає з "великими промовами", але має "підтверджувати свої слова діями". Вона закликала Париж прискорити поставки зброї в Україну, оскільки наша держава намагається відбити наступ Росії.
- Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі 22 травня – у форматі "Веймарського трикутника" — вона закликала міністрів надіслати більше зброї, боєприпасів, систем ППО. Крім цього, вона вважає, що це потрібно зробити це швидко.
- Штрак-Ціммерманн також розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца, лідера трипартійного коаліційного уряду, до якого входить її ВДП, за те, що він не зробив більше для України. Зокрема, не відправив до країни крилаті ракети Taurus німецького виробництва. Канцлер відмовляється це робити через страх, що це може втягнути Німеччину у війну.