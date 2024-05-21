З останніх пілотованих експедицій на Місяць минуло вже пів століття – за цей час ані США, ні Китай, ані інші космічні держави не відправили на супутник експедицію. Водночас у США вже кілька років готують нову місячну програму "Артеміда" (Artemis), наступницю першої програми "Аполлон" (Apollo).

З жовтня по грудень 2022 року в межах першої місії "Артеміди" безпілотний корабель "Оріон", запущений ракетою Space Launch System, облетів Місяць, щоб підготувати шлях для майбутніх астронавтів.

Коли людство знову ступить на Місяць та чим займатиметься там – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Коли відбудуться наступні місії на Місяць

Після першої місії у 2022 році NASA планувало у 2024-му запустити пілотовану місію навколо Місяця, а далі – пілотовану місію з посадкою на супутник Землі. У січні 2024-го стало зрозуміло, що агентство не встигає, і місію "Артеміда-2" перенесли на вересень 2025 року, щоб впоратися з труднощами із розробками та операціями, повідомили у NASA.

Цікаво! У рамках "Артеміди" планується висадка на Місяць першої жінки та першої людини з іншим кольором шкіри. До цього місячними астронавтами були лише чоловіки американського походження.



Ракета Space Launch System перед запуском / Фото NASA

Далі за чергою – місія "Артеміда-3" у вересні 2026 року, в якій планується висадка астронавтів біля південного полюса Місяця. До 2028 року мають добудувати місячну орбітальну станцію Gateway, на яку астронавти полетять у місії "Артеміда-4".

Для чого призначена місячна орбітальна станція Lunar Gateway – проєкт орбітальної місячної станції NASA, запуск якої запланований після 2025 року. Станція буде меншою за Міжнародну космічну станцію та використовуватиме у роботі системи штучного інтелекту. Gateway слугуватиме проміжним пунктом для польотів до Місяця та далі.

Ми повертаємося на Місяць так, як не робили раніше, і безпека наших астронавтів є головним пріоритетом NASA, коли ми готуємось до майбутніх місій "Артеміди". Ми багато чому навчилися з часів "Артеміди-1", і успіх цих місій залежить від комерційного та міжнародного партнерства, їхня мета – розуміння та визначення місця людства у Сонячній системі. "Артеміда" представляє те, чого ми можемо досягти як нація і як глобальна коаліція. Коли ми спрямовані на вирішення складних завдань, ми можемо досягти великих цілей,

– заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.

У місії "Артеміда-2" астронавти перевірять критично важливі системи контролю навколишнього середовища та життєзабезпечення. У підготовці до польоту також залучені компанії SpaceX і Blue Origin. Майбутні місії виконуватиме велетенська система Starship від SpaceX, призначена для польотів до Місяця та Марсу.

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Як готують космодром до старту місії

У космічному центрі Кеннеді у Флориді уже готують стартовий майданчик для майбутньої місії. Це мобільний пусковий комплекс, який готують команди програми EGS (Exploration Ground Systems – дослідження наземних систем) NASA та підрядника Bechtel National.



Мобільний пусковий комплекс / Фото NASA

Кожен встановлений болт і ферма означають наступний етап повернення людства на Місяць,

– каже Шон Квінн, програмний менеджер програми NASA EGS.

Вага усього комплексу – понад 1 100 тонн, він встановлений на висоті щонайменше 2 метрів від землі. Для його переміщення та монтажу використовували спеціальну систему важких домкратів та чотири самохідні модульні транспортери.

Мобільний пусковий комплекс служитиме "посередником" між наземними системами запуску, ракетою Space Launch System і космічним кораблем "Оріон".

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Як готуються астронавти до місії на Місяці

У пустелі Аризона в США NASA тестує місячні прогулянки астронавтів, які братимуть участь у місячних місіях. Полігон місячного ландшафту – вулканічне поле поблизу міста Флагстафф.



Випробування в Аризоні / Фото NASA

У травні у прогулянках брали участь астронавти NASA Кейт Рубінс і Андре Дуглас. Вони гуляють пустелею у макетах скафандрів, готуючись до наукових операцій місії та тестуючи передові технології. Наприклад, дисплеї доповненої реальності у шоломах, які виводитимуть навігаційні дані. Польова команда тестування складається з астронавтів, інженерів NASA та експертів у пустелі Аризона, а керує ними команда диспетчерів польоту та вчені із Космічного центру імені Джонсона NASA у Х’юстоні.

Польові випробування допомагають нам перевірити усі системи, апаратне забезпечення та технології, які нам знадобляться для проведення успішних операцій на Місяці під час місій "Артеміди". Наші інженерні та наукові команди безперебійно працювали разом, щоб переконатися, що ми готові на кожному етапі шляху до того, коли астронавти знову ступлять на Місяць,

– зазначає Барбара Янойко, директорка польових випробувань у центрі Джонсона.

Цікаво! NASA використовує польові випробування для моделювання місій для підготовки до польотів у глибокий космос. Пустеля Аризони є полігоном для дослідження Місяця з епохи "Аполлона" через багато подібностей з місячним рельєфом, включаючи кратери, розломи та вулканічні ландшафти.

Також екіпаж "Артеміди-2" уже відпрацював день із життя своєї місії на Місяць. Четвірка астронавтів разом з резервною астронавткою з Канади Дженні Гіббонс провела день у макеті корабля "Оріон" у Космічному центрі Джонсона.



Астронавти у макеті корабля / Фото NASA

Як повідомили Space.com троє членів екіпажу "Артеміди-2", це був цінний досвід для них.

Тренувальна команда справилася чудово. Вони організували денну симуляцію, під час якої ми пройшли через усі дії першого дня після запуску. Ми не симулювали запуск. Але коли ми "вийшли на орбіту", то змоделювали, як дістаємо речі, переконавшись, що система водопостачання працює, налаштовуємо туалет, шукаємо місце для зберігання скафандрів… Ми пройшли через всю "хореографію", включаючи підготовку місць до сну,

– розповів Джеремі Хансен, астронавт місії від Канадського космічного агентства.

Цікаво. Окрім Хансена, в екіпажі є командир NASA Рейд Вайзман, пілот NASA Віктор Гловер (який стане першою темношкірою людиною, що покине низьку навколоземну орбіту) і фахівчиня місії NASA Крістіна Кох (перша жінка, яка вийшла за межі низької навколоземної орбіти). Хансен стане першим не американцем за межами низької орбіти.

Що відбуватиметься на Місяці

Астронавти місій "Артеміди" займатимуться на Місяці дослідженнями та підготовкою до спорудження постійної бази людства. Зокрема, планується створення першої місячної залізниці.

NASA планує побудувати першу місячну залізничну систему, мета створення якої – надійне, автономне та ефективне транспортування корисного вантажу на Місяці. Вона допоможе у створенні постійної місячної бази у 2030-х роках, як це передбачено в плані NASA "Місяць – Марс". Система матиме назву FLOAT (Flexible Levitation on a Track – гнучка левітація на колії).

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У FLOAT використовуватимуться магнітні роботи, які паритимуть над тришаровою гнучкою плівковою колією:

шар графіту дозволятиме роботам без двигуна парити над доріжками за допомогою діамагнітної левітації;

шар гнучкої схеми генеруватиме електромагнітну тягу для контролю руху роботів уздовж колій;

додатковий тонкоплівковий шар сонячної панелі генеруватиме електроенергію.

Роботи FLOAT не матимуть рухомих частин і паритимуть над колією, щоб мінімізувати амортизацію від місячного пилу, на відміну від роверів із колесами чи гусеницями.

Окремі роботи зможуть транспортувати корисні вантажі різної форми та розміру на швидкості понад 0,5 метра за секунду. FLOAT не вимагатиме пілотів та підготовки ландшафту, а його колії можна згортати та розгортати у нових місцях за потребою. Це актуально, оскільки NASA може побудувати більше однієї місячної бази для місячних місій.



Проєкт бази на Місяці / Фото NASA

За словами Джима Фрі, помічника адміністратора NASA з розробки дослідницьких систем, за програмою "Артеміда" можуть зрештою побудувати кілька баз по всьому Місяцю замість одного базового табору на південному полюсі Місяця, як це планувалося з 2020 року.

Базовий табір "Артеміди" планують спорудити на південному полюсі Місяця у кратері Шеклтон, де містяться запаси водяного льоду. А ще NASA розглядає співпрацю з міжнародними партнерами – Європою, Канадою та Японією – для створення мережі баз на Місяці для наукових та дослідницьких цілей.