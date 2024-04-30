Зокрема Starship та Blue Moon доставлять на супутник місяцеходи, які будуть використані для дослідження Місяця. Наразі вони розробляються трьома компаніями: Intuitive Machines, Lunar Outpost і Astrolab, про які ми згадували раніше.

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Як і їхні попередники, що використовувалися під час висадки на Місяць "Аполлонів", ці місяцеходи будуть негерметичними. Це означає, що астронавти програми "Артеміда" повинні будуть залишатися в скафандрах Axiom xEVA під час роботи на них.

Крім того, ці апарати повинні бути дистанційно керованими за відсутності астронавтів і оснащені роботизованою рукою для виконання місячних операцій.

Партнерство з Японією

Один апарат все ж буде своєрідною дослідницькою базою на колесах. Мовиться саме про японський місяцехід, який в рамках партнерства Японського космічного агентства JAXA та NASA буде надано останній в обмін на відправку на Місяць японського астронавта.

Цей апарат під назвою "Місячний крейсер" розробляє Toyota і він буде оснащений сонячними батареями, що розгортаються та вантажним відсіком для розміщення наземного обладнання й експериментів. Всередині цього транспортного засобу астронавти матимуть змогу перебувати без скафандрів.

Нові версії Starship та Blue Moon

Як ми вже згадували вище, увесь цей вантаж включно з астронавтами місії Artemis на Місяць доправлять Starship компанії SpaceX та місячний спусковий модуль Blue Moon компанії Blue Origin.

Однак NASA вирішило також підготувати повністю вантажні версії цих апаратів для майбутніх посадок без екіпажу.

Навіщо NASA нові вантажні кораблі? У той час як Intuitive Machines планує використовувати свій власний посадковий модуль, якщо його буде обрано, іншим трьом компаніям знадобляться рейси на Місяць і спосіб м'якої посадки на поверхню. І SpaceX, та Blue Origin вже планували вантажні варіації своїх спускових апаратів Starship і Blue Moon, однак тепер NASA стане офіційним замовником після того, як у листопаді минулого року включила відповідні опції до кожного контракту HLS.

На нових рендерах, якими поділилося NASA, показані набагато більші крани для роботи з вантажем, на відміну від менших ліфтів або драбин для екіпажів. Це знадобиться не лише марсоходам, оскільки NASA планує побудувати постійну місячну базу, яка триватиме десятиліттями.



Оновлені вантажні версії апаратів Starship та Blue Moon Mark 1 / Фото NASA

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SpaceX також планує побудувати місячну базу на шляху до колонізації Марса, тож зовнішні інвестиції NASA для них просто безпрограшні.

Спусковий апарат Blue Moon Mark 1 компанії Blue Origin буде вантажопідйомним на відміну від пілотованого корабля Mark 2. Зі зростанням інтересу до освоєння Місяця Blue Origin буде вигідно мати повнорозмірний вантажний місячний корабель.