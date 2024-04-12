Президент Байден відзначив глибоку наукову та освітню співпрацю між двома країнами, наголосивши на їх спільній відданості місіям дослідження космосу. Він повідомив, що в рамках програми "Артеміда" Японія зробить свій внесок, відправивши двох своїх астронавтів у майбутні американські місії на Місяць. Один з цих астронавтів увійде в історію як перший неамериканець, який ступить на поверхню Місяця.

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Нова ера дослідження Місяця

Програма "Артеміда" має на меті повернути астронавтів на Місяць до 2025 року, а перша висадка екіпажу запланована на 2026 рік.

В рамках угоди Японія розробить для NASA герметичний місяцехід, який дозволить астронавтам досліджувати нову місцевість і проводити наукові дослідження на поверхні Місяця протягом тривалого часу.

Співпрацюючи з Toyota, Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) працює над розробкою місячного апарату під назвою Lunar Cruiser, оснащеного технологією паливних елементів для сталого живлення. Очікується, що цей місяцехід, схожий на мобільне житло і лабораторію, дозволить астронавтам ефективно жити, працювати і переміщатися по поверхні Місяця.



Місячний всюдихід Toyota / Фото JAXA

Крім того, Японія візьме на себе відповідальність за експлуатацію місяцехода на Місяці, забезпечуючи його функціональність і використання з астронавтами на борту або без них. Завершення будівництва Місячного крейсера заплановано на 2031 рік, що збігається з планами NASA щодо місії "Артеміда-7", і очікується, що він залишатиметься в експлуатації протягом десяти років.

В обмін на внесок Японії NASA і JAXA домовилися відправити японського представника на орбітальну місячну станцію Gateway. Японія також візьме на себе розробку систем контролю навколишнього середовища і життєзабезпечення для цієї платформи, що ще більше зміцнить партнерство між двома космічними агентствами.

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Завдяки цій співпраці Японія відзначає важливу віху у своїх космічних дослідженнях, а NASA отримує цінного партнера у своєму прагненні розширити присутність людини за межами земної орбіти. Підготовка до місій "Артеміда" триває, а людство з нетерпінням чекає нового історичного моменту.