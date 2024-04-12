Президент Байден отметил глубокое научное и образовательное сотрудничество между двумя странами, подчеркнув их общую преданность миссиям исследования космоса. Он сообщил, что в рамках программы "Артемида" Япония сделает свой вклад, отправив двух своих астронавтов в будущие американские миссии на Луну. Один из этих астронавтов войдет в историю как первый неамериканец, который ступит на поверхность Луны.

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Новая эра исследования Луны

Программа "Артемида" имеет целью вернуть астронавтов на Луну до 2025 года, а первая высадка экипажа запланирована на 2026 год.

В рамках соглашения Япония разработает для NASA герметичный луноход, который позволит астронавтам исследовать новую местность и проводить научные исследования на поверхности Луны в течение длительного времени.

Сотрудничая с Toyota, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) работает над разработкой лунного аппарата под названием Lunar Cruiser, оснащенного технологией топливных элементов для устойчивого питания. Ожидается, что этот луноход, похожий на мобильное жилье и лабораторию, позволит астронавтам эффективно жить, работать и перемещаться по поверхности Луны.



Лунный вездеход Toyota / Фото JAXA

Кроме того, Япония возьмет на себя ответственность за эксплуатацию лунохода на Луне, обеспечивая его функциональность и использование с астронавтами на борту или без них. Завершение строительства Лунного крейсера запланировано на 2031 год, что совпадает с планами NASA по миссии "Артемида-7", и ожидается, что он будет оставаться в эксплуатации в течение десяти лет.

В обмен на вклад Японии NASA и JAXA договорились отправить японского представителя на орбитальную лунную станцию Gateway. Япония также возьмет на себя разработку систем контроля окружающей среды и жизнеобеспечения для этой платформы, что еще больше укрепит партнерство между двумя космическими агентствами.

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Благодаря этому сотрудничеству Япония отмечает важную веху в своих космических исследованиях, а NASA получает ценного партнера в своем стремлении расширить присутствие человека за пределами земной орбиты. Подготовка к миссиям "Артемида" продолжается, а человечество с нетерпением ждет нового исторического момента.