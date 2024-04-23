Тепер команда апарата зможе продовжити роботу над вирішенням проблеми, яку було виявлено кілька місяців тому. Хай там як, а вже сам факт того, що настільки старий апарат продовжує працювати і є шанс його полагодити на неймовірній відстані – вражає.

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"Вояджер-1" увійшов в історію у 2012 році, коли став першим штучним об'єктом, який вийшов за межі Сонячної системи у міжзоряний простір після запуску тридцять п'ятьма роками раніше.

Його двійник, "Вояджер-2", досягнув тієї ж віхи у 2018 році і продовжує надсилати дані на Землю.

Велика проблема

14 листопада 2023 року "Вояджер-1" почав передавати незрозумілий двійковий код після років успішних міжзоряних досліджень.

У березні інженерам NASA вдалося надіслати зонду спеціальну команду, яка спонукала його повернути на Землю повний дамп своєї бортової пам'яті (FDS). Аналіз показав, що деградація мікросхеми пам'яті, яка становить 3% від загального обсягу пам'яті FDS, була причиною помилки передачі даних.

На жаль, ця мікросхема містила важливий програмний код, що зробив наукові та телеметричні дані "Вояджера-1" нечитабельними.

Проблему можна вирішити

Хоча пошкоджену мікросхему пам'яті неможливо замінити, інженери NASA розробили план переміщення пошкодженого коду в пам'ять FDS. Цей процес вимагав ретельної конфігурації, щоб забезпечити цілісність секцій пам'яті і запобігти виведенню з ладу системи пошкодженого коду.

Після ініціювання переміщення 18 квітня команда NASA підтвердила його успіх 20 квітня, що ознаменувало відновлення зв'язку з "Вояджером-1".



Щаслива команда "Вояджер-1" після успішного сеансу зв'язку / Фото NASA

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У найближчі тижні інженери зосередяться на точному налаштуванні програмного забезпечення пам'яті FDS і відновленні функціональності областей, відповідальних за компіляцію і передачу наукових даних, зібраних за межами Сонячної системи. Цей важливий етап є значним кроком вперед у поточній місії з дослідження космічних просторів.