Причина проблеми

Аналіз дампа пам'яті виявив несправність мікросхеми пам'яті в блоці FDS, що зачіпає приблизно 3% масиву. Блок FDS відповідає за збір пакетів телеметрії і наукових даних, які потім передаються на Землю. Вихід з ладу мікросхеми пам'яті порушив роботу блоку FDS, зробивши його нездатним виконувати свої функції.

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Виправити все буде не легко

Попри виявлену апаратну несправність, вирішення проблеми пов'язане зі значними труднощами. Зонд "Вояджер-1" перебуває на відстані 24 мільярди кілометрів від Землі і затримка сигналу становить 22,5 години. Відповідно, кожна діагностична команда, надіслана космічному апарату, потребує значного часу, що затягує процес відновлення.

Крім того, ситуація ускладнюється ще й обмеженим ресурсом акумуляторної батареї зонда, яка вийде з ладу за рік-два.

Хоча вирішення цієї проблеми може потребувати тривалого часу, інженери зберігають надію, що вони зможуть відновити функціональність блоку FDS, не покладаючись на несправне апаратне забезпечення пам'яті,

– заявили представники NASA.

А тим часом Сонячний зонд Parker вперше спостерігав плазмові завихрення коронального викиду маси

Наразі тривають роботи з усунення проблеми, щоб "Вояджер-1" зміг відновити свою місію зі збору цінних наукових даних з краю Сонячної системи.