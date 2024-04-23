Теперь команда аппарата сможет продолжить работу над решением проблемы, которую было обнаружено несколько месяцев назад. Как бы там ни было, а уже сам факт того, что настолько старый аппарат продолжает работать и есть шанс его починить на невероятном расстоянии – впечатляет.

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"Вояджер-1" вошел в историю в 2012 году, когда стал первым искусственным объектом, который вышел за пределы Солнечной системы в межзвездное пространство после запуска тридцатью пятью годами ранее.

Его двойник, "Вояджер-2", достиг той же вехи в 2018 году и продолжает отправлять данные на Землю.

Большая проблема

14 ноября 2023 года "Вояджер-1" начал передавать непонятный двоичный код после лет успешных межзвездных исследований.

В марте инженерам NASA удалось послать зонду специальную команду, которая побудила его вернуть на Землю полный дамп своей бортовой памяти (FDS). Анализ показал, что деградация микросхемы памяти, которая составляет 3% от общего объема памяти FDS, была причиной ошибки передачи данных.

К сожалению, эта микросхема содержала важный программный код, что сделал научные и телеметрические данные "Вояджера-1" нечитаемыми.

Проблему можно решить

Хотя поврежденную микросхему памяти невозможно заменить, инженеры NASA разработали план перемещения поврежденного кода в память FDS. Этот процесс требовал тщательной конфигурации, чтобы обеспечить целостность секций памяти и предотвратить вывод из строя системы поврежденного кода.

После инициирования перемещения 18 апреля команда NASA подтвердила его успех 20 апреля, что ознаменовало восстановление связи с "Вояджером-1".



Счастливая команда "Вояджер-1" после успешного сеанса связи / Фото NASA

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В ближайшие недели инженеры сосредоточатся на точной настройке программного обеспечения памяти FDS и восстановлении функциональности областей, ответственных за компиляцию и передачу научных данных, собранных за пределами Солнечной системы. Этот важный этап является значительным шагом вперед в текущей миссии по исследованию космических пространств.