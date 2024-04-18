Сначала эксперты подозревали, что обломки были связаны с МКС, но теперь NASA подтвердило, что когда-то они были частью опорного барьера, который использовался для крепления аккумуляторов на грузовом поддоне.

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Опасность космического мусора

Специалисты NASA ожидали, что оборудование распадется при входе в атмосферу Земли 8 марта 2024 года. До этого поддон с использованными батареями кружил по орбите несколько лет и должен был полностью сгореть в плотных слоях атмосферы нашей планеты, однако часть груза все же уцелела и рухнула прямо на дом Отеро.

Этот инцидент является еще одним свидетельством важной проблемы космического мусора, захламляющего орбиту Земли, включая разнообразный мусор от гаек и болтов до отработанных ракетных ускорителей.



Стойка, которая пережила вход в атмосферу Земли и попала в дом / Фото NASA

Большинство этих объектов сгорает при входе в атмосферу, но некоторые из них остаются частично неповрежденными, иногда приземляясь на населенных территориях. К счастью, никто не пострадал, когда обломки протаранили дом Отеро, оставив значительную дыру в крыше и верхнем этаже.

В NASA начали расследование того, как части грузового поддона смогли выдержать высокую температуру при входе в атмосферу.

Почему так произошло?

Агентство использует инженерные модели для прогнозирования поведения объектов во время вхождения в атмосферу, постоянно обновляя эти модели на основе новых данных. Хотя NASA находится под пристальным вниманием из-за подобных инцидентов, она не одинока в этой проблеме: космическая программа Китая неоднократно была причиной падения отработанных частей ракет вблизи населенных территорий, что представляло повышенную угрозу.

Стоит отметить, что ситуация с поддоном несколько отличается, ведь специалисты NASA рассчитали возможное поведение поддона с батареями и вероятность того, что кусок этого груза уцелеет и упадет на заселенные районы была минимальной.

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И вообще, несмотря на то, что инциденты, связанные с падением космического мусора на населенные районы, случаются редко, последние оценки показывают, что вероятность таких событий чрезвычайно низкая. В то же время ряд стартапов занимается разработкой проектов космических транспортных средств, задачей которых будет собирать космический мусор и контролируемо сводить его с орбиты.