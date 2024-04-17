Gaia-BH3 является самой массивной черной дырой звездной массы, когда-либо обнаруженной в непосредственной близости к Земле. Это открытие стало возможным благодаря европейскому космическому телескопу Gaia.
А тем временем Большой астероид приблизился к Земле на расстояние видимости в телескоп
Подробнее об открытии
Телескоп Gaia известен своей способностью отслеживать движение миллиардов звезд в нашей галактике. Благодаря открытию черной дыры Gaia-BH3 ученые больше узнали о неуловимой популяции спящих звездных черных дыр, которые ранее были скрыты от нашего зрения.
В отличие от своих сверхмассивных собратьев, которые обитают в сердцах галактик, черные дыры звездной массы образуются в результате коллапса массивных звезд. Близость Gaia-BH3, которая находится всего в 2 000 световых лет от нас, делает ее второй ближайшей к нашей планете черной дырой из когда-либо открытых.
Gaia BH3 – самая массивная звездная черная дыра, обнаружена в Галактике / Фото ESO/M. Kornmesser
На фото выше сравнительные размеры трех черных дыр звездной массы в нашей галактике:
- Gaia BH1 (10 масс Солнца),
- Cygnus X-1 (21 масса Солнца),
- Gaia BH3 (33 массы Солнца).
Обнаружение Gaia-BH3 стало результатом тщательных наблюдений и анализа, проведенных рабочей группой Gaia Black Hole Task Force. Изучая тонкие гравитационные взаимодействия между звездами, астрономы смогли точно определить наличие этой колоссальной черной дыры.
Зона в которой было обнаружено черную дыру Gaia-BH3 / Фото ESO/Digitized Sky Survey 2
Одним из интригующих аспектов Gaia-BH3 является ее звезда-компаньон, субгигантская звезда, значительно больше и ярче нашего Солнца. Состав этой звезды, характеризующийся низким содержанием тяжелых элементов, дает ценную информацию о формировании черных дыр.
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Почему это действительно важное открытие
Результаты этого важного исследования, по словам астрономов, расширяют наше понимание динамики черных дыр и прокладывают путь для дальнейшего изучения загадочного космоса. Ожидается, что будущие данные с Gaia откроют больше скрытых небесных явлений, и ученые уже готовы разгадать больше тайн, что скрывает наша галактика Млечный Путь.