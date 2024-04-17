Gaia-BH3 является самой массивной черной дырой звездной массы, когда-либо обнаруженной в непосредственной близости к Земле. Это открытие стало возможным благодаря европейскому космическому телескопу Gaia.

А тем временем Большой астероид приблизился к Земле на расстояние видимости в телескоп

Подробнее об открытии

Телескоп Gaia известен своей способностью отслеживать движение миллиардов звезд в нашей галактике. Благодаря открытию черной дыры Gaia-BH3 ученые больше узнали о неуловимой популяции спящих звездных черных дыр, которые ранее были скрыты от нашего зрения.

В отличие от своих сверхмассивных собратьев, которые обитают в сердцах галактик, черные дыры звездной массы образуются в результате коллапса массивных звезд. Близость Gaia-BH3, которая находится всего в 2 000 световых лет от нас, делает ее второй ближайшей к нашей планете черной дырой из когда-либо открытых.



Gaia BH3 – самая массивная звездная черная дыра, обнаружена в Галактике / Фото ESO/M. Kornmesser

На фото выше сравнительные размеры трех черных дыр звездной массы в нашей галактике:

Gaia BH1 (10 масс Солнца),

Cygnus X-1 (21 масса Солнца),

Gaia BH3 (33 массы Солнца).

Обнаружение Gaia-BH3 стало результатом тщательных наблюдений и анализа, проведенных рабочей группой Gaia Black Hole Task Force. Изучая тонкие гравитационные взаимодействия между звездами, астрономы смогли точно определить наличие этой колоссальной черной дыры.



Зона в которой было обнаружено черную дыру Gaia-BH3 / Фото ESO/Digitized Sky Survey 2

Одним из интригующих аспектов Gaia-BH3 является ее звезда-компаньон, субгигантская звезда, значительно больше и ярче нашего Солнца. Состав этой звезды, характеризующийся низким содержанием тяжелых элементов, дает ценную информацию о формировании черных дыр.

Смотрите также Новое исследование показывает, что Уран и Нептун созданы не так, как мы думали

Почему это действительно важное открытие

Результаты этого важного исследования, по словам астрономов, расширяют наше понимание динамики черных дыр и прокладывают путь для дальнейшего изучения загадочного космоса. Ожидается, что будущие данные с Gaia откроют больше скрытых небесных явлений, и ученые уже готовы разгадать больше тайн, что скрывает наша галактика Млечный Путь.

Важно! Млечный Путь или Milky Way, это древнее название нашей Галактики, которое придумали еще греки. Научное сообщество использует это название в публикациях и научных работах. Несмотря на наличие народного названия "Млечный путь" Техно 24 использует для унификации именно общепринятое в научном сообществе название "Млечный путь".