Gaia-BH3 є наймасивнішою чорною дірою зоряної маси, коли-небудь виявленою в безпосередній близькості до Землі. Це відкриття стало можливим завдяки європейському космічному телескопу Gaia.

А тим часом Великий астероїд наблизився до Землі на відстань видимості в телескоп

Детальніше про відкриття

Телескоп Gaia відомий своєю здатністю відстежувати рух мільярдів зірок у нашій галактиці. Завдяки відкриттю чорної діри Gaia-BH3 науковці більше дізналися про невловиму популяцію сплячих зоряних чорних дір, які раніше були приховані від нашого зору.

На відміну від своїх надмасивних побратимів, які мешкають у серцях галактик, чорні діри зоряної маси утворюються внаслідок колапсу масивних зір. Близькість Gaia-BH3, яка перебуває всього за 2 000 світлових років від нас, робить її другою найближчою до нашої планети чорною дірою з коли-небудь відкритих.



Gaia BH3 – наймасивніша зоряна чорна діра, виявлена у Галактиці / Фото ESO/M. Kornmesser

На фото вище порівняльні розміри трьох чорних дір зоряної маси в нашій галактиці:

Gaia BH1 (10 мас Сонця),

Cygnus X-1 (21 маса Сонця),

Gaia BH3 (33 маси Сонця).

Виявлення Gaia-BH3 стало результатом ретельних спостережень і аналізу, проведених робочою групою Gaia Black Hole Task Force. Вивчаючи тонкі гравітаційні взаємодії між зірками, астрономи змогли точно визначити наявність цієї колосальної чорної діри.



Зона в якій було виявлено чорну діру Gaia-BH3 / Фото ESO/Digitized Sky Survey 2

Одним з інтригуючих аспектів Gaia-BH3 є її зоря-компаньйон, субгігантська зоря, значно більша і яскравіша за наше Сонце. Склад цієї зорі, що характеризується низьким вмістом важких елементів, дає цінну інформацію про формування чорних дір.

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Чому це справді важливе відкриття

Результати цього важливого дослідження, за словами астрономів, розширюють наше розуміння динаміки чорних дір та прокладають шлях для подальшого вивчення загадкового космосу. Очікується, що майбутні дані з Gaia відкриють більше прихованих небесних явищ, і науковці вже готові розгадати більше таємниць, що приховує наша галактика Молочний Шлях.

Важливо! Молочний Шлях або Milky Way, це стародавня назва нашої Галактики, яку придумали ще греки. Наукова спільнота використовує цю назву в публікаціях та наукових роботах. Попри наявність народної назви "Чумацький шлях" Техно 24 використовує для уніфікації саме загальноприйняту в науковій спільноті назву "Молочний шлях".