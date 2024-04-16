Деталі

Астероїд 2013 NK4 здійснив найближче зближення з Землею за всю історію спостережень, безпечно пролетівши повз нашу планету на відстані, що у вісім разів перевищує середню відстань між Землею та Місяцем.

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Попри те, що цей гігантський космічний камінь класифікується як "потенційно небезпечний", він не становить жодної загрози для нашої планети. Але вперше в історії його можна буде бачити в аматорські телескопи до 17 квітня.

Величезний астероїд має ширину близько 610 метрів, що робить його приблизно вдвічі більшим за астероїд Апофіс, який здійснить надблизьке зближення з Землею в 2029 році.

За даними Лабораторії реактивного руху NASA (JPL), космічний камінь 2013 NK4 здійснив найближче зближення з Землею о 10:50 ранку за східним часом (17:50 у Києві) у понеділок, 15 квітня. У цей момент він перебував на відстані близько 3,2 мільйона кілометрів від нашої планети й рухався зі швидкістю близько 59 000 кілометрів на годину.

Астероїд достатньо великий, щоб зруйнувати велике місто і спричинити серйозні екологічні наслідки, якщо він вріжеться в Землю. Згідно з розрахунками, космічний камінь, швидше за все, ніколи не наблизиться до Землі. Однак через його розмір і близькість до нашої планети він все ще вважається потенційно небезпечним.

Спостереження

Хоча астероїд не становить жодної загрози для Землі, його близьке зближення все ще викликає великий інтерес у астрономів, які наразі відстежують космічний камінь за допомогою радіотелескопів. Вони сподіваються отримати спеціалізовані радарні зображення, відомі як доплерівські зображення із затримкою, які допоможуть пролити більше світла на розмір і форму астероїда.

Але не обов'язково бути професійним астрономом, щоб поглянути на цей космічний камінь. До 17 квітня астероїд буде видимим для всіх, хто має пристойний астрономічний телескоп.

2013 NK4 обертається навколо Сонця кожні 378 днів по еліптичній орбіті. З моменту свого першого відкриття у 2013 році астероїд здійснив 11 близьких зближень з нашою планетою і повернеться для ще одного, більш далекого прольоту 23 квітня 2025 року.

Моделювання траєкторії астероїда, яке відтворило орбіту космічного каменя навколо Сонця аж до 1900 року, також показує, що це найближче зближення астероїда за останні щонайменше 125 років. Ті ж самі симуляції показують, що ще ближче він наблизиться до Землі у 2055 році, коли досягне мінімальної відстані близько 2,1 мільйона кілометрів від нашої планети.