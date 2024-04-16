Детали

Астероид 2013 NK4 совершил ближайшее сближение с Землей за всю историю наблюдений, безопасно пролетев мимо нашей планеты на расстоянии, что в восемь раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной.

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Несмотря на то, что этот гигантский космический камень классифицируется как "потенциально опасный", он не представляет никакой угрозы для нашей планеты. Но впервые в истории его можно будет видеть в любительские телескопы до 17 апреля.

Огромный астероид имеет ширину около 610 метров, что делает его примерно вдвое больше астероида Апофис, который совершит сверхблизкое сближение с Землей в 2029 году.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), космический камень 2013 NK4 совершил ближайшее сближение с Землей в 10:50 утра по восточному времени (17:50 в Киеве) в понедельник, 15 апреля. В этот момент он находился на расстоянии около 3,2 миллиона километров от нашей планеты и двигался со скоростью около 59 000 километров в час.

Астероид достаточно большой, чтобы разрушить большой город и вызвать серьезные экологические последствия, если он врежется в Землю. Согласно расчетам, космический камень, скорее всего, никогда не приблизится к Земле. Однако из-за его размера и близости к нашей планете он все еще считается потенциально опасным.

Наблюдения

Хотя астероид не представляет никакой угрозы для Земли, его близкое сближение все еще вызывает большой интерес у астрономов, которые сейчас отслеживают космический камень с помощью радиотелескопов. Они надеются получить специализированные радарные изображения, известные как доплеровские изображения с задержкой, которые помогут пролить больше света на размер и форму астероида.

Но не обязательно быть профессиональным астрономом, чтобы взглянуть на этот космический камень. До 17 апреля астероид будет видимым для всех, кто имеет приличный астрономический телескоп.

2013 NK4 вращается вокруг Солнца каждые 378 дней по эллиптической орбите. С момента своего первого открытия в 2013 году астероид совершил 11 близких сближений с нашей планетой и вернется для еще одного, более дальнего пролета 23 апреля 2025 года.

Моделирование траектории астероида, которое воссоздало орбиту космического камня вокруг Солнца вплоть до 1900 года, также показывает, что это ближайшее сближение астероида за последние по меньшей мере 125 лет. Те же самые симуляции показывают, что еще ближе он приблизится к Земле в 2055 году, когда достигнет минимального расстояния около 2,1 миллиона километров от нашей планеты.