Нове дослідження

Приводом для повторних перевірок стало припущення, що Апофіс може зіткнутися з одним із космічних каменів, мільйони яких літають по всій Сонячній системі, й змінити свою траєкторію саме таким чином, а не під дією гравітації Землі чи іншої планети. У 2022 році вчені довели, що такі зіткнення можуть призводити до зміни орбіти, зіштовхнувши апарат DART з астероїдом Dimorphos.

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Тож що станеться, якщо одна з космічних каменюк зіткнеться з Апофісом? Чи зіб'є вона його з курсу? І чи може це призвести до того, що цей гігант спрямується на Землю?

Вчені кажуть, що ми можемо розслабитися. Астрономи Пол Віґерт із Західного університету США та Бен Хаятт з Університету Ватерлоо в Канаді спроєктували орбіти понад 1,3 мільйона відомих астероїдів у внутрішній частині Сонячної системи і дійшли втішного висновку: жоден астероїд не зіткнеться з Апофісом принаймні у найближчі кілька років. Звісно, чисто гіпотетична можливість такого сценарію залишається, але він дуже малоймовірний.

Апофіс був відкритий у 2004 році і одразу ж оцінений як потенційна загроза. Ранні прогнози вказували на те, що він має дуже тривожну ймовірність у 2,7 відсотка врізатися в Землю під час свого прольоту в 2029 році. Ця ймовірність була досить швидко виключена, але все ж орбіта Апофіса виводить його на проліт повз Землю кожні вісім років. Коли астрономи зробили нові точні вимірювання положення астероїда під час його прольоту в 2021 році, така можливість була остаточно виключена в осяжному майбутньому.

Траєкторія польоту Апофіса: відео

Це була чудова новина. Але є щось екзистенційно тривожне в загрозі зіткнення з астероїдом, що змушує вчених постійно розглядати все нові й нові варіанти розвитку подій. Тому Віґерт і Хаятт і взялися за нове моделювання.

На основі поточних даних ризик зіткнення відсутній. Апофіс може пролетіти повз інший астероїд під назвою Ксантус у грудні 2026 року на відстані 10 000 кілометрів. Вони не зіткнуться, але не виключено, що будь-який невидимий уламок, що слідує за Ксантусом, якщо він існує, може влучити в Апофіс і змінити його траєкторію. Але ризик цього, згідно з моделюванням, незначний.