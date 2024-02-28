У дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy, за допомогою комп'ютерної симуляції моделювалися наслідки подвійного тесту NASA з перенаправлення астероїдів (DART) на крихітний астероїд Диморфос, який обертається навколо більшого астероїда під назвою Дідімос.

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DART врізався в Диморфос на швидкості близько 6,6 кілометрів на секунду у вересні 2022 року, створивши хмару пилу та уламків, яку спостерігали космічні телескопи NASA "Габбл" і "Вебб".

Дослідники виявили, що зіткнення спричинило глобальну деформацію і спливання Диморфоса, який, як вони підозрюють, є слабкою купою уламків, що утримуються разом під дією гравітації. Зіткнення також зменшило нерівності та кратери на поверхні астероїда, зробивши її більш сферичною та гладкою.

Дослідження припускає, що Диморфос утворився шляхом накопичення дрібних зерен Дідімоса з плином часу, і що інші подібні астероїди також можуть легко змінювати свою форму внаслідок зіткнень. Це має значення для майбутніх зусиль з відхилення астероїдів, а також для розуміння формування та еволюції подвійних астероїдів.

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Дослідники сподіваються, що їхні висновки будуть підтверджені місією Hera Європейського космічного агентства, яка має відвідати систему Дідімос-Диморфос у 2027 році та провести детальні вимірювання наслідків зіткнення DART.