Раніше на фото самого Ingenuity було видно тінь від лопатей на поверхні Марса, які демонстрували пошкодження на їх кінчиках, інформує 24 Канал. Нові світлини, зроблені марсоходом NASA Perseverance, показали, що одна з лопатей повністю відламана і лежить лежить поруч із гелікоптером, приблизно за 15 метрів від нього.

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Марсохід використовував свій інструмент SuperCam для отримання зображень, які потім були оброблені німецьким студентом-дизайнером Сімеоном Шмаусом (Simeon Schmauß).



Ingenuity на Марсі / Фото Simeon Schmauß

Як Ingenuity здивував науковців з NASA

Ingenuity спочатку був розрахований на політ протягом 30 днів , але він перевершив усі очікування, виконуючи польотні місії протягом майже трьох років .

, але він перевершив усі очікування, виконуючи польотні місії . Апарат продемонстрував можливість і потенціал керованого польоту на Марсі, де атмосфера набагато розрідженіша, ніж на Землі.

Досягнення гелікоптера проклали шлях для майбутніх повітряних досліджень Червоної планети, а також інших світів зі складним середовищем.

У 2034 році NASA планує відправити на супутник Сатурна Титан більший і потужніший гелікоптер під назвою Dragonfly.

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Спадщина Ingenuity житиме в науковій спільноті та пам'яті людства, адже він надихнув мільйони людей своїми сміливими та інноваційними польотами. Гелікоптер залишиться на Марсі як свідчення людської винахідливості, допитливості та жаги дослідження.