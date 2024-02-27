Спусковий апарат Odysseus був запущений ракетою SpaceX Falcon 9 на початку лютого в рамках програми NASA "Комерційні послуги з доставки корисного навантаження на Місяць" (CLPS). Програма має на меті продемонструвати можливість використання комерційних партнерів для доставки наукових приладів та іншого корисного навантаження на поверхню Місяця.

А тим часом Японський місячний модуль SLIM пережив сувору місячну ніч всупереч очікуванням науковців

Перша проблема

Впродовж тижневого польоту на Місяць місія зіткнулася з кількома проблемами, включаючи проблеми з лазерами позиціонування і перехід в останню хвилину на експериментальну технологію NASA для керування спуском.

Зрештою місячному апарату вдалося безпечно сісти на поверхню Місяця, але він, очевидно, перекинувся, можливо, через камінь на місці посадки.

Оператори посадкового модуля повідомили, що апарат все ще перебуває в мережі і надсилає зображення, але вони очікують, що вже зовсім скоро зв'язок з ним буде втрачено, оскільки сонячні батареї модуля більше не будуть піддаватися впливу сонячного світла.



Odysseus надіслав зображення з поверхні Місяця на місці посадки Малаперт А / Фото Intuitive Machines, NASA

Спочатку планувалося, що тривалість роботи спускового апарату становитиме кілька тижнів.

Важкодоступний Місяць

Це вже друга невдача програми NASA CLPS цього року, після того, як інший посадковий модуль, Peregrine компанії Astrobotic, згорів в атмосфері Землі, не долетівши до Місяця в січні. Ці невдачі ставлять під сумнів стратегію NASA покладатися на приватних підрядників у досягненні цілей дослідження Місяця, тим більше, що агентство планує повернути людей на Місяць до 2024 року.

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NASA ще не прокоментувало результати місії Odysseus, але генеральний директор і співзасновник Intuitive Machines Стів Алтемус заявив на прес-конференції, що компанія пишається своїм досягненням і буде вчитися на цьому досвіді. Він також повідомив, що компанія вже працює над наступним посадковим апаратом, запуск якого заплановано на 2025 рік.