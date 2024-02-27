Доктор Симеон Барбер з Відкритого університету у Великобританії сказав, що новина про перезавантаження SLIM після холодної місячної ночі була дуже важливою.

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Пережити місячну ніч – одна з ключових технологічних проблем, яку необхідно вирішити, якщо ми хочемо створити довгострокові роботизовані або людські місії на Місяці,

– пояснив він.

Він додав, що SLIM приземлився поблизу місячного екватора, де опівдні температура поверхні сягає понад 100 °C, а вночі опускається до -130 °C.

За час свого короткого періоду пробудження SLIM зміг просканувати навколишній місячний ландшафт і передати нові зображення на Землю. JAXA сподівається, що, переживши місячну ніч, космічний апарат зможе продовжити свою наукову програму.

Посадка SLIM у січні зробила JAXA п'ятим національним космічним агентством, яке здійснило м'яку посадку на Місяць, після США, Китаю, Індії та СРСР.

Новина про відродження SLIM з'явилася невдовзі після того, як американський місяцехід Odyssey увійшов в історію, ставши першим приватним космічним апаратом, який здійснив м'яку посадку на Місяць.

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Однак посадка Odyssey також була невдалою, оскільки інженери компанії Intuitive Machines, яка побудувала апарат, вважають, що він перекинувся на бік у момент приземлення. А проте, Odyssey, схоже, все ще функціонує і підтримує зв'язок із Землею.