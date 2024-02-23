Спалах виник через групу сонячних плям, яка рухається до центру нашої зорі. Наразі не зрозуміло, чи супроводжувався спалах корональним викидом маси (КВМ) – сплеском заряджених частинок, які можуть рухатися до нашої планети на високих швидкостях.

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Плями на Сонці, які спровокували спалах / Фото NASA

Якщо КВМ був спрямований на Землю, він може викликати геомагнітні бурі, які можуть вплинути на супутники, навігацію та електромережі.

Попередній найпотужніший спалах – з інтенсивністю X8.2 – спостерігався 2017 року під час минулого циклу активності Сонця.

Збільшення частоти та інтенсивності спалахів під час нового циклу вказують на те, що пік активності наближається і може настати раніше ніж прогнозували фахівці.

Сонце проходить через цикли активності, які тривають близько 11 років. Наразі ми перебуваємо у 25-му циклі з початку спостережень, який, як очікується, досягне свого піку наприкінці 2024 року. Попередній цикл був відносно спокійним, але новий, схоже, демонструє незвично високу активність.

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Вчені уважно стежать за поведінкою Сонця, оскільки вона може мати значний вплив на наші технології та клімат.