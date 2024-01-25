Анастасія Лук'яненко, експертка з нейронних мереж та одна з організаторів Storm Prophet, запропонувала концепцію створення інструменту для прогнозування геомагнітних бур, розповідає dev.ua. Після короткого обговорення команда розпочала створення системи "Оракул".

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Це інноваційне рішення має на меті пом'якшити потенційні технічні проблеми, такі як збої в електромережах та перебої в роботі супутникових систем, шляхом аналізу сонячної активності та даних міжпланетного простору.

Як працює "Оракул"

Функціональність "Оракула" залежить від роботи станції космічної погоди Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) Національного управління океанічних і атмосферних досліджень NASA, яка працює за межами Землі. Попри те, що DSCOVR працює понад очікуваний термін експлуатації і стикається зі збоями, українці використовують її "сирі" дані, включаючи несправності, для прогнозування геомагнітних бур на Землі.

В основі "Оракул" лежать мережі довготривалої короткочасної пам'яті (LSTM), вдосконалена попередня обробка даних, рання зупинка і перегрупування – комбінація, що має вирішальне значення для точного прогнозування рівнів геомагнітних штормів. Учасники використовували штормовий час збурень (DST) як індикатор інтенсивності бурі, оцінюючи продуктивність моделі на основі її здатності прогнозувати значення переходу на літній час.

Помітним досягненням проєкту є зменшення кількості даних L1 завдяки ретельному аналізу та логіці. Команда також провела дослідження аномалій вихідних даних, щоб виявити потенційні закономірності, пов'язані з сонячною активністю. Наразі модель доступна на GitHub.

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Storm Prophet посів перше місце серед київських команд під час презентації проєкту у жовтні. Проте лише наприкінці листопада учасники дізналися, що їх обрали фіналістами з-поміж 40 команд, які отримають призи.

У січні команда отримала підтвердження, що вони здобули перемогу в категорії "використання даних" – одній з 10-ти, в яких змагалися. Зараз учасники Storm Prophet з нетерпінням чекають на запрошення поїхати до Вашингтону, округ Колумбія, на церемонію нагородження, яка запланована на літо.