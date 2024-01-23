Варто зауважити, що це не повноцінний політ у космос. Компанія здійснює підйом до певної межі, де вже відчувається невагомість, але ще присутня розріджена атмосфера Землі.

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Що відомо

Як зазначають ЗМІ, Ліна Бороздіна народилася в Одесі й навчалася в Одеському політехнічному університеті. Сьогодні вона працює в Сан-Дієго, Каліфорнія, у сфері біохімії – компаніях LGC Genomics Division та American International Chemical.

У списку пасажирів вона вказана як "приватна астронавтка". Virgin Galactic орієнтується саме на приватні комерційні польоти з туристичною метою, а не наукові місії та дослідження.

Бороздіна вже опублікувала кілька фото у спеціальному костюмі, який буде на ній в момент польоту. На рукаві можна побачити прапори України та США.



Костюм екіпажу Virgin Galactic / Фото Lina Borozdina/Instagram

Політ корабля Virgin Galactic відбудеться з космодрому в Нью-Мексико 26 січня. Спочатку спеціальний літак підійме його в повітря, а потім борт відокремиться й запустить власні ракетні двигуни, які доставлять екіпаж на межу між атмосферою та відкритим космосом. У цій зоні вони проведуть 90 хвилин, серед яких частина часу пройде в невагомості.

Це буде вже 11-й космічний політ для компанії. Шість попередніх вона провела лише за останні пів року.

Крім Ліни Бороздіної на борту цього разу будуть астронавти з Техасу та Каліфорнії (США), а також з Австрії. Також там перебуватимуть командир і пілот корабля.