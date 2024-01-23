Модуль LIFE (Large Integrated Flexible Environment – велике інтегроване гнучке середовище), виготовлений зі спеціальних тканин, відомих як "м'які матеріали", інформує 24 Канал. Він містить такі матеріали, як волокна Vectran – той самий матеріал, що використовується у будівництві марсоходів. Ці матеріали демонструють виняткову міцність при надуванні в космосі, перевершуючи довговічність сталі.

А тим часом Погляньте, як невеликий астероїд вночі зіткнувся із Землею у Німеччині

Що випробовували

Під час експерименту для накачування повітря в модуль використовувався компресор, який перевищував рекомендований рівень тиску. Це навмисне перевищення тиску призвело до контрольованого вибуху модуля LIFE, що дозволило отримати важливі дані про граничну міцність конструкції.

Випробування, задокументоване на відео, не лише демонструє інженерні можливості Sierra Space, але й підкреслює важливість таких оцінок для майбутніх космічних місій.

Особливістю модуля LIFE є те, що він може бути компактно упакований в ракету і згодом розгорнутий до розмірів триповерхового будинку. Ця інноваційна конструкція дозволяє створити просторий комплекс для життя і роботи астронавтів, що перевершує можливості нинішньої Міжнародної космічної станції (МКС).

NASA розширило підтримку цих випробувань, які є частиною ширшої програми, спрямованої на оцінку довговічності модуля LIFE в космічних умовах.

Важливо! Успішне завершення цих оцінок може позиціонувати модуль для інтеграції в майбутні космічні місії.

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Майбутнє космічних подорожей

Нещодавнє випробування надувного космічного модуля LIFE є черговим кроком до революційних досягнень та відкриттів у космічній інженерії, особливо у сфері довготривалого перебування людей.

Людство перебуває на порозі тривалих подорожей у космос, на Місяць та в перспективі на Марс і для цього нам потрібні відповідні технології. І такі надувні модулі, як LIFE у майбутньому можуть зіграти ключову роль, як легке для транспортування та розгортання житло для астронавтів.