Космічний апарат SLIM, який прозвали "місячним снайпером", здійснив точну посадку в радіусі 100 метрів від своєї мети, продемонструвавши передові технології точної посадки. Попри цей успіх, сонячні панелі, схоже, не можуть генерувати достатню кількість електроенергії, можливо, через неправильне розташування.

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Представники JAXA визначили пріоритетом передачу даних SLIM на Землю, оскільки космічний апарат покладається виключно на свою батарею, якої, як очікується, вистачить лише на "кілька годин".

Хітоші Кунінака, керівник дослідницького центру JAXA, заявив на прес-конференції, що агентство чекатиме на можливу зміну кутів сонячного світла, яка повинна відбутися протягом місяця, щоб відновити функціональність сонячних панелей.

Для зміни кута нахилу сонця на Місяці потрібно 30 днів. Тому, коли напрямок сонця змінюється, і світло падає з іншого боку, світло може потрапити на сонячну батарею,

– пояснив Кунінака.

Місія SLIM, розроблена з використанням технології точної посадки, має на меті дослідити горбисті полюси Місяця як потенційні джерела кисню, палива та води. Попри те, що нинішня проблема з енергопостачанням становить значну проблему, успішна посадка SLIM і розгортання міні-зондів знаменують собою крок вперед у космічних дослідженнях Японії.

Новий учасник клубу

Хоч Японія змогла здійснити м'яку посадку на Місяць, невдачі в її космічній програмі стають очевидними. Нещодавні невдачі в розробці ракет, в тому числі провальний березневий запуск флагманської ракети H3, призвели до значних затримок у виконанні різних космічних місій, в тому числі спільного з Індією дослідження Місяця.

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Попри труднощі JAXA прагне відправити астронавта на Місяць в рамках програми NASA "Артеміда" в найближчі роки.